“Terörün Her Türlüsüne Karşıyız, Mafya Terörüne de Karşıyız”

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye’de şiddetin her biçimine karşı olduklarını vurgulayarak, terörün yalnızca belli gruplara değil, her türlüsüne karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

“Biz terörsüz bir Türkiye’den yanayız. Terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye’nin baş savunucusuyuz. Ama biz, terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız; mafya terörüne de karşıyız. Bu soruyu soranlar, siz mafya terörüne de karşı mısınız?”

Mafya örgütlenmelerinin ve illegal yapılarla kurulan ilişkilerin Türkiye’yi tehdit ettiğini belirten Özel, siyasi iktidarın bu konuda tutarsız davrandığını ifade etti.

“Kürt Sorunu Demokratikleşmeyle Çözülecek”

CHP’nin Kürt sorununun varlığını kabul ettiğini ve bunun ancak demokratikleşerek çözülebileceğini dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Türklerin, Kürtlerin, Lazların ve Çerkeslerin hep birlikte, büyük bir demokrasi paketiyle bu sorunu aşması gerektiğini düşünüyoruz. Kimseyi dışlamadan, bu Meclis’i zemin kabul ediyor ve bunun üzerinden ilerliyoruz.”

Özel, CHP’nin Kürt sorununa yaklaşımındaki tarihsel tutarlılığı koruduğunu, buna karşılık iktidarın ve siyasi çevrelerin bu konuda tutarsız bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

“Mafyanın ve Uyuşturucu Çetelerinin Kökünü Kazımaya Var mısınız?”

CHP Genel Başkanı Özel, ülkede yalnızca terörle değil, mafya yapılanmalarıyla da mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Son dönemde artan suç örgütü faaliyetlerine ve siyasi bağlantılara dikkat çekerek, mafyanın devlet içinde kökleşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti:

“Türkiye’de kol gezen tahsilat mafyalarının, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımak için var mısınız? Kimse, uyuşturucu çetelerinden tetikçi tutup da gelip bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı Ankara’nın göbeğinde vurup da buna kimse susmasın, susamasın diye her türlü şiddetle birlikte mafyanın kökünü kazımaya var mısınız?”

“Demokrasi ve Barış İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Konuşmasının sonunda CHP’nin temel hedefinin demokrasi, barış ve güven içinde bir Türkiye yaratmak olduğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“CHP olarak ‘Terörsüz Türkiye’ istiyoruz. Demokratik Türkiye istiyoruz. Barış içinde bir Türkiye istiyoruz. Güven içinde bir Türkiye istiyoruz. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyoruz.”

Kaynak : PHA