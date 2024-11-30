"CHP'li Belediyeler Halkın Desteğini Artırıyor"

Özel, toplantıda belediyelerin performans ölçümleri hakkında bilgi verdi. CHP’li belediyelere yönelik memnuniyet oranlarının seçim gününe kıyasla yüzde 8,5 oranında arttığını ifade eden Özel, "2019 seçimlerinde elde ettiğimiz başarı, bugün çok daha ileride. O gün yüzde 38 olan memnuniyet oranımız, şu anda yüzde 46 seviyesine ulaştı" dedi.

"Pandemide Bile Engellemelerle Karşılaştık"

CHP lideri, pandemi döneminde iktidarın belediyelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Vatandaşın yaptığı bağışlara, aşevi hesaplarına el koyarak halkı aç bırakmayı göze aldılar. Maskeden gıdaya her alanda engellerle karşılaştık. Buna rağmen halkın desteğini kaybetmedik, aksine daha büyük başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Bey Kaybetmeyi Öğrenemiyor"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerinde sert bir üslup kullanarak, "Tayyip Bey’in kaybettiğinde hazmetmeyi öğrenemediğini görüyoruz. Ancak küçük sınavlarla öğrenemiyorsa, millet ona büyük sınavı ilk seçimde gösterecek" dedi.

"Kadınlara ve Gençlere Daha Fazla Alan Açacağız"

Özel, partinin gelecek hedeflerini anlatırken, kadınlara ve gençlere daha fazla önem verileceğini vurguladı. "Kadınları ve gençleri daha çok adaylaştırarak halkın bu konudaki beklentisini karşılayacağız. CHP’nin gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

"CHP Belediyeleri Türkiye’nin Önemli Bölgelerini Yönetiyor"

Özel, CHP’li belediyelerin Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini, ekonomisinin yüzde 78’ini ve turistlerin yüzde 91’inin ayak bastığı toprakları yönettiğini belirtti. Belediyelerin sosyal yardım politikalarının halkta büyük karşılık bulduğunu ifade eden Özel, "Okul sütünden halk etine, kreşlerden sosyal yardımlara kadar vatandaşın yanında olan politikalarımız halkımız tarafından takdir ediliyor. Saray da bu başarıyı ölçümlerde görüyor" dedi.

"CHP İçindeki Tartışmalar Sarayın Oyununu Boşa Çıkardı"

Toplantıda, CHP içinde zaman zaman yaşanan tartışmalara da değinen Özel, "Saray, CHP’yi içerideki sorunlarla boğuşan bir parti gibi göstermeye çalışıyor. Ancak il başkanlarımız birlik mesajı vererek bu oyunu bozdu. CHP, iktidara yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : PHA