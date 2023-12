Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Lideri Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını değerlendirdi. Özel, "Uygulanmadığı her dakika Türkiye’yi dünyaya rezil etmektedir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararını, “Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir” sözleri ile değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, 22. Dönem Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci kez verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bu sorulara muhatap olmak gerçekten beni utandırıyor ama Türkiye'deki herkesi bu gündemle meşgul etmek birilerine utandırmıyor. Bir saate, ‘Saat doğru gösteriyor. Ne diyeceksiniz’ diye sorulur mu? Saat doğruyu göstermiş ama yanlış yapanlar, Türkiye'yi sürekli mahcup edenler, Türkiye'yi hem kendi içinde hem dünyada tartıştıranlar artık bu Yüksek Mahkeme’nin kararlarından bir ders almaları gerekir. Bugün Anayasa Mahkemesi. Yeniden saati doğru göstermiş, ‘Saate doğru saat doğru göstermiş. Ne diyeceksiniz’ diye sorulmaz gerçeği çarpıtanlara, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyenlere ve sürekli Türkiye'yi tartıştıranlara sormak lazım. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir.”

Kaynak : PHA