Ankara'da lise öğrencisi Alperen Konukbay, işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile ‘Dünyanın En Etkili 100 Genci’ listesinde yer aldıANKARA (İGFA) - TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi Alperen Konukbay, katıldığı uluslararası bir proje yarışmasında işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile ‘Dünyanın En Etkili 100 Genci' listesinde yer aldı.

17 yaşındaki öğrenci, bu başarısı ile 2024 yazında Oxford Üniversitesi'nde düzenlenecek özel bir zirveye de davet edildi.



Rise Challenge, Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ile Oxford Üniversitesi bünyesindeki RhodesTrust Vakfı tarafından desteklenen, ‘Rise for the World' inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenleniyor. Listede toplum sorunlarına duyarlı projelerle başvuru yapan ve gelecek vadeden 15-17 yaş grubundan gençler yer alıyor.

Bu yıl 170 farklı ülkeden yaklaşık 430 bin başvurunun yapıldığı yarışmada, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 12. sınıf öğrencisi Alperen Konukbay, işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile "100 Rise Global Winners" listesine girmeye hak kazandı.

Geliştirdiği uygulama ile yazılı metinleri işaret diline çevirmeyi başaran Alperen Konukbay, işitme engelli çocukların daha etkili ve hızlı okuma-yazma öğrenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Konukbay, yazılım uygulamasını geliştirirken, işitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenirken karşılaştığı güçlüklerin tespiti için, Ankara'daki özel eğitim okullarındaki öğretmenler ve öğrenciler ile gönüllü olarak zaman geçirdiğini belirtti.