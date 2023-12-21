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Arslan’ın istifası ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 38’e düştü.

Hatırlanacağı gibi bugün, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

Teşkilatlar karara tepki gösterirken, üst düzey istifaların yanı sıra görevden almalar da yaşanıyor.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere yönelik ‘hür ve müstakil olacağız’ kararının yankıları sürüyor.

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