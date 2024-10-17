Özel, ziyaretler kapsamında partisinin il başkanlığını ve Kırıkkale Belediyesi'ni ziyaret etti, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

"Parti Dayanışması ve Yerel Başarıların Vurgusu"

CHP İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Özel, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, parti içindeki birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarılara dikkat çekerek, CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Kırıkkale’de birinci parti olmasının önemini hatırlattı.

"Ekonomik ve Sosyal Meselelere Değerlendirme"

Kırıkkale Belediyesi'nde gerçekleştirilen kapalı toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşen Özel, ülke genelindeki ekonomik ve sosyal meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özel, toplantıda, emekli maaşlarından asgari ücret sorunlarına kadar geniş bir yelpazede görüşlerini ifade etti.

"Kahraman Ordumuz ve Güçlü Halkımız Varken"

Belediye önünde düzenlenen Halk Buluşması'nda kalabalığa seslenen Özel, Türkiye'nin savunma gücüne vurgu yaptı. “Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conk Bayırı’nda ve Anafartalar’da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bizlere saldıracak?” diyen Özel, Türkiye’nin milli gücüne olan inancını dile getirdi.

"TÜİK Verilerine ve Emekli Sorunlarına Eleştiri"

Konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini eleştiren Özel, emeklilerin yaşam koşullarına değindi. “TÜİK, Tayyip Bey’i üzmedi ama emekliyi üzdü. Emeklinin yıllar içinde birike birike canına okudu,” diyen Özel, emeklilerin maaşlarının alım gücünün düştüğünü ve bunun milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilediğini belirtti.

"Emekliler ve Asgari Ücretlilere Yönelik Çözüm Vaatleri"

Emeklilerin yaşadığı zorlukları her mitingde dile getirdiğini ifade eden Özel, “Ben 105 miting yaptım. Her mitingde emeklilerin sorunlarını anlattım. AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana en düşük emekli maaşı, 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Bugün ise en düşük emekli maaşına sadece 2,5 çeyrek altın alınabiliyor,” diyerek, CHP iktidarında emekli maaşlarının iyileştirileceğini ve asgari ücretin yükseltileceğini vurguladı.

"Türkiye İttifakı'na Teşekkür"

Özgür Özel, yerel seçimlerde oluşturdukları Türkiye İttifakı’nın önemine de değinerek, "31 Mart'ta yüzde 38'lik oyla Atatürk'ün partisini birinci parti yaptık. Türkiye’nin tüm demokratlarına teşekkür ediyorum," dedi. Özel, ittifakın ilerleyen süreçte daha büyük sorumluluklar üstleneceğini belirtti.

"Sığınmacı Politikaları ve Eleştiriler"

Konuşmasının önemli bir bölümünde sığınmacı sorununa yer veren Özel, bu sorunun kötü dış politikaların bir sonucu olduğunu savundu. "Biz sığınmacıya düşman değiliz; ancak sığınmacı yaratan politikalara düşmanız," diyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgili izlediği politikaları eleştirdi. Özel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme yapılması gerektiğini ifade ederek, “Sığınmacıların memleketlerine dönmesi için en uygun zaman. Erdoğan, bu çıkardığın kararnameleri geri çekmelisin,” dedi.

"CHP İktidarında Sorunların Çözülmesi Sözü"

Konuşmasını CHP iktidarının çözüm odaklı politikalarını vurgulayarak sonlandıran Özel, emeklilerden sığınmacılara kadar birçok sorunun çözüleceğini ve adil bir düzenin kurulacağını ifade etti.

Kaynak : PHA