Rojin SÜNGÜ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasi ve adaletin 100’üncü kara günü" vesilesiyle düzenlenen “100 Karası” başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu arkadaşlarına yönelik süreci sert sözlerle eleştirdi. Özel, “Yüce Türk adaletini kirlettiniz, bu devleti lekelediniz. And olsun ki gün gelecek o defter açılacak, hepiniz bunun hesabını vereceksiniz” dedi.



Özgür Özel’den yargı sürecine sert tepki: 'Bu kara kaplı defter bir gün açılacak'

'Siyaset değil, kumpas kuruldu'



Özel, konuşmasına İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününe vurgu yaparak başladı. “Sandıklar açılırken kumpas kurdular, demir kapılar kapatıldı” diyen Özel, geçmişteki Balyoz, Ergenekon ve İstanbul seçimleri iptal süreçlerine atıfla, bugünkü hukuki sürecin de benzer kumpaslarla şekillendirildiğini savundu.



AK Parti üyelerine seslendi: 'Meselemiz siz değil, bu zulmü yapanlardır'



CHP lideri, iktidar destekçilerine yönelik olarak “Sizden değiliz diye size düşman değiliz. Hesap verecek olan, bu milletin yoksul, çalışkan üyeleri değil; bu zulmü yapanlardır” ifadelerini kullandı. Özel, “Ey Erdoğan!” diye seslenerek, “Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamazlar” diyenlerin karşısında bugün birlik içinde olduklarını vurguladı.



'Ekrem Başkan'ın vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi görsellerinin ve sosyal medya erişimlerinin engellendiğini hatırlatan Özel, “Bütün resimleri indirseniz de, bütün sesleri kısanız da, günü gelecek Ekrem Başkan’ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz” diye konuştu.



İddialar ve gözaltılar üzerinden ağır suçlamalar



Konuşmasında birçok gözaltı ve tutuklama örneği paylaşan Özel, “Çocukların kumbarasına el koydular, kız çocuklarının kulağındaki küpeyi altın sanıp çekmeye çalıştılar” diyerek yaşananları anlattı. MASAK raporlarının siyasi amaçla manipüle edildiğini öne süren Özel, sorgulamalarda avukatların dışarıda bırakılmasını da “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.



Kadın tutuklulara yönelik baskılar



Kadın tutuklulara yönelik uygulamalara dikkat çeken Özgür Özel, Medya A.Ş. yöneticisi kadınların kötü muameleye maruz kaldığını ve ailelerinin ziyaretlerinin sistemsel engellere takıldığını söyledi. “Kadınları yerlerde yatırıyorlar, iftira atmaları için baskı yapıyorlar” diyerek uygulamaları eleştirdi.



“İftira atan dışarıda, masumlar içeride”



Özel, kamuoyuna Aziz İhsan Aktaş örneğini vererek bir yandan suç örgütü lideri sayılan birinin serbest bırakıldığını, diğer yandan belediye çalışanlarının içeride tutulduğunu söyledi. “Soruşturma ne kadar saçmaysa, sorular o kadar komik, yanıtlayanlar o kadar masumdur” ifadelerini kullandı.



“Bu defter açılacak, hesap vereceksiniz”



Konuşmasının sonunda “Adaletin kara kaplı bir defteri vardır” diyen Özel, yargıya seslenerek şöyle konuştu:



“Siz yüce Türk adaletini kirlettiniz. Bu devleti lekelediniz. And olsun ki gün gelecek o defter açılacak. Hepiniz bunun hesabını teker teker vereceksiniz.”



'Ahtapot' polemiğiyle yanıt: 'Radara girdin Erdoğan'



Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik 'ahtapot' benzetmesine de cevap vererek “Radara girdin Erdoğan, ahtapotun son versiyonunu millete izlettireceğim” dedi.



Toplantı, İBB sürecine ve geçmişteki kumpaslara dair hazırlanan video gösterimleri ile sona erdi.

Kaynak : PHA