CHP lideri Özel görüşmede, Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik etti. Karabağ harekatını Türkiye’nin var gücü ile desteklediğini anımsatan Özel, “Dağlık Karabağ’ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik” ifadelerini kullandı. Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

CHP lideri Özel, zaferin aslında 10 Kasım’da kazanılmasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle bu zaferin 8 Kasım’da kutlanması kararından dolayı da teşekkürlerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Atatürk’ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını belirtti.

CHP lideri Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Azerbaycan’ın baş dostu olması gerektiğini her zaman savunduğunu belirterek, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan’ın hukukunu koruduklarını vurguladı.

CHP lideri Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi’nin sunabileceği katkıları görüşmek üzere, önceki CHP Genel Başkanlarımızdan Hikmet Çetin ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Bakü’de ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerin Özel’in genel başkanlığı döneminde olumlu istikamette değiştiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa Konseyi’nde ve uluslararası platformlarda Azerbaycan’ın hakkını müdafaa etmesi nedeniyle teşekkürlerini ileten Aliyev, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti. Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özel’i ve Çetin’i Bakü’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Kaynak : PHA