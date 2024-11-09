Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesindeki vinç tarafından hazırlanan kolon şişlerinin yerleştirilmesi sırasında, vincin halatı koptu.
Bu sırada şişler inşaatta çalışan işçilerden İbrahim A’nın üzerine düştü.
Arkadaşların yardımına koştuğu İbrahim A, şişlerin altından çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı İbrahim A’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İnşaatın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss