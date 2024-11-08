Polis ekipleri, Karayolları Kavşağı’nda araçları tek tek durdurarak denetimler gerçekleştiriyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ve trafik ekipleri, Karayolları Kavşağı’nda araçları tek tek durdurarak kapsamlı denetimden geçiriyor.

Yapılan denetimlerde, başta uyuşturucu, alkollü araç kullanımı, ehliyet ve kemer kontrolü, araç sürücüleri olmak üzere, aranan şahıslar ve uygunsuz araç kullanımı gibi konulara özel bir dikkat gösteriliyor.

Ayrıca, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenlik önlemleri alması sağlanarak, olası kazaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Denetimler sonucunda eksiklikleri ve kusurları bulunan araç ve sürücülere ilgili maddeler gereğince trafik cezası da uygulanıyor.

Kaynak : PHA