Adıyaman STK Platformu Dönem Başkanı Gaffar İzci ve beraberindeki üyeler, Varol’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette platform üyeleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü çalışmalarla kentin ayağa kaldırılmasında büyük katkılarından dolayı Vali Varol’a teşekkür etti.

Platform Başkanı İzci, yaptığı konuşmada, “6 Şubat depremi ile ilimiz Adıyaman başta olmak üzere yaşadığımız Asrın felaketini Asrın yardımlaşmasına dönüştüren ilgi takip ve katkılarıyla Adıyaman'ı Türkiye'nin en büyük şantiyesi haline getiren ve en önemlisi devlet millet el ele anlayışıyla devletin sıcak yüzünü Adıyamanlı depremzedelerden esirgemeyen Sayın Valimize sivil insiyatif grubu adına çok teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette İzci, " Hak mücadelesi ve sivil Toplum" adlı eserini Vali Varol’a takdim etti.

Kaynak : PHA