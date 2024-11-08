Vali Varol, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek endüstriyel işlik alanlarının aslına uygun şekilde yapımına başlanan canlandırma projesini yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme esnasında proje hakkında değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Proje kapsamında, Perre Antik Kenti’nde Roma Dönemine ait önemli endüstriyel bölgesinin ruhuna ve aslına uygun olarak yeniden canlandırılması için eski yöntemlere ve malzemelere uygun olarak kapsamlı restorasyonlar yapılarak antik dönem şarap işliği, taş ocağı canlandırması ve mezar odası canlandırması gibi projeler üç boyutlu olarak yapılacak. Bu süreçte Adıyaman'ın lehine bütün imkanlar kullanılarak orijinal malzemeler ve materyaller kullanılacak. Kentimizin turizmine katkı sağlayacak bu projenin hayırlı olmasını diliyoruz."dedi.

Vali Varol, daha sonra işlik alanlarını inceleyerek, yetkililere projenin bir an önce bitirilmesi talep ederek, takipçisi olacağını söyledi.



Kaynak : PHA