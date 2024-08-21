Ziyarette, CHP heyeti, Başkan Mahmut Şahin’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Çelikhan ilçesinin kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, yaptığı konuşmada, Çelikhan’ın gelişimi ve sorunlarının çözümü konusunda Belediye Başkanı Mahmut Şahin ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Doğan, “Çelikhan’ın tüm sorunlarında, Başkan Mahmut Şahin’in yanında olacağız. İlçemizin kalkınması için iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya kararlıyız” dedi.

Belediye Başkanı Mahmut Şahin, CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu nazik ziyaret için CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve CHP Çelikhan İlçe Başkanı İsmail Yeşilyurt’a teşekkür ediyorum. Çelikhan’ı daha ileriye taşımak için her kesimden destek alarak çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Mahmut Şahin, CHP İl Başkanı Engin Doğan’a günün anısına bir plaket takdim etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PHA