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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz."

Kaynak : PHA