“Erdoğan’ın kavgacı siyasetine sırt dönüyoruz”

Konuşmasında, Türkiye’de siyasetin gergin ve kutuplaştırıcı bir atmosferde ilerlediğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği siyasetin toplumu bölmeye yönelik olduğunu savundu. CHP’nin halkın gerçek gündemini öne çıkarmak için çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, insanların yokluk ve yoksulluğunu konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak istiyor. Biz, iktidarın yürüttüğü kavgacı siyasete sırtımızı dönüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, işçiye ve gençlere dönüyoruz. Onlar için projeler üretmeye devam ediyoruz."

Özel, ekonomik krizin derinleştiğini ve Türkiye’deki esnafın, çiftçinin, işçinin giderek daha zor bir yaşam sürdüğünü vurguladı. CHP'nin her alanda halkın sorunlarını gündeme getirdiğini ve çözüm üretmek için sahada olduğunu söyledi.

“CHP’ye yönelik karalama kampanyalarına karşı dik duracağız”

Özgür Özel, CHP’nin demokratik yöntemlerle yürüttüğü kurultay sürecine ilişkin iddialara da sert yanıt vererek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, açık ve yarışmacı bir kurultay süreci yaşandı. Ancak iktidar, CHP’nin başarısından korktuğu için bu süreci itibarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’ye yönelik iddiaların somut bir kanıta dayanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir meczuba dilekçe verdirmişler, bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir ‘Efendim şaibeli kurultay, cevap ver…’ diyor. Biz bu oyuna gelmeyiz. CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Biz hesap verebilirliğin ve şeffaflığın partisiyiz."

“CHP, Türkiye İttifakı’nın öncüsü olacak”

Özel, CHP’nin sadece bir siyasi parti olmadığını, Türkiye’de demokrasiyi, özgürlüğü ve eşitliği savunan geniş bir ittifakın temsilcisi olduğunu vurguladı.

"Biz artık siyasette bir büyük ittifakın bileşenleriyiz; Türkiye ittifakının. CHP olarak kimseyi ötekileştirmeden, herkesin hakkını savunan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, bu ülkenin tüm vatandaşları bizimle birlikte yürüyor.”

Özel, yerel yönetimlerde CHP’nin başarısının halk tarafından da takdir edildiğini belirterek, Manisa’daki anketlerde partinin oy oranının sürekli yükseldiğini kaydetti.

"Bugün seçim olsa yüzde 58 ile aldığımız Manisa’da oy oranımız yüzde 66’lara çıktı. CHP iktidara yürüyor. Bundan sonra da memlekete emek vermeye devam edeceğiz. Kibirsiz, halkın içinde, sizinle birlikte olan kadrolarımız, bu memleketi kardeşçe yönetmeye hazır."

“Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz”

Özel, CHP’nin halkın sorunlarını çözmek için kararlı bir şekilde ilerlediğini ve toplumun geniş kesimleriyle birlikte hareket ettiğini vurguladı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl Samsun’a çıktılar ve Anadolu’yu karış karış gezdilerse, CHP’li kadrolar da aynı kararlılık ve cesaretle hareket edecek. Önce bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp, ardından demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bütün Türkiye bilsin ki, bu sürecin sonunda kazanan halk olacak!"

Özgür Özel, konuşmasını CHP’nin halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ve ülkeyi adalet, eşitlik ve refah içinde yönetmeye aday olduğunu belirterek tamamladı.

Kaynak : PHA