"TÜİK Enflasyonu Gerçekleri Yansıtmıyor"

Özel, TÜİK’in açıkladığı yıllık %39,1 enflasyonun gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, bağımsız ekonomistlerin hesaplamalarına göre Türkiye’de gerçek enflasyonun %80 seviyelerinde olduğunu belirtti.

"Mutfaktaki yangın, pazardaki yangın, cüzdandaki yangın anaların, babaların, dedelerin ve ninelerin yüreklerini yakıyor. Türkiye, bu şartlar altında Ramazan ayına boynu bükük girmiştir. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri halkın gerçeğini yansıtmıyor. Pazara, markete, esnafa bakın, geçen yıl 50 lira olan mal 70 liraysa TÜİK haklı, 90 liraysa ENAG haklı. Ama görüyoruz ki, sokakta her şey iki katına çıkmış."

Özel, fiyat artışlarına dikkat çekerek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) Ramazan ayı başında 39 ürüne yaptığı fiyat analizinde, 36 üründe astronomik artışlar görüldüğünü hatırlattı.

"Lahananın fiyatı %160 artmış, kabakta %94, limonda %80 artış var ama TÜİK enflasyonu %40 gösteriyor. Bu, halkın gözünün içine baka baka yalan söylemektir."

"Güllacın Maliyeti Yüzde 1320 Arttı"

Özel, ekonomik krizin vatandaşın sofrasına doğrudan etkisini göstermek için Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç üzerinden bir hesap yaptı.

"2018’de bir tepsi güllacın evde yapım maliyeti 25 liraymış. Bugün ise aynı güllacın maliyeti %1320 artışla 355 lira olmuş. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın güllaca, Ramazan’a ve memlekete maliyeti budur. Erdoğan’ı iktidarda tutmanın ve onu seçimde yenememenin faturasıdır bu! 25 liralık güllaç 355 liraya çıkmıştır."

Özel, bu tür zamların vatandaşın günlük yaşamına doğrudan yansıdığını belirterek, ekonomi politikalarının halkın üzerindeki yükü artırdığını savundu.

"Erdoğan Et Kuyruklarını Görmüyor"

CHP lideri, ülkedeki ekonomik dar boğazın en büyük göstergelerinden birinin et kuyrukları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın yaşadığı bu sıkıntıları görmezden geldiğini söyledi.

"Bir zamanlar Türkiye’nin etini sağlayan Erzurum’da, Van’da, Diyarbakır’da, Yozgat’ta, Sakarya’da, Sivas’ta Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar var. Erdoğan bunu görmüyor ya da kendisine göstermiyorlar. Bir zamanlar Bülent Ecevit’i tüp kuyruklarıyla eleştiren Erdoğan, şimdi kendi döneminde et kuyrukları oluşmasını açıklamak zorunda. Ama bu kuyrukta bekleyen halk, bir gün başka bir kuyruğa daha girecek: Seçim sandığının başına! Ve bu kuyrukları bitirecek."

"Halk Zenginleşmedi, 40 Haramiler Zenginleşti"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirinin 15 bin doları geçtiği yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

"Erdoğan çıkmış diyor ki ‘Zenginleştiniz, sevinin.’ En düşük emekli maaşı alan 3.8 milyon kişinin yıllık geliri 4 bin 750 dolar. 8 milyon asgari ücretlinin yıllık geliri 7 bin 260 dolar. Ama Erdoğan halkın gelirini hesaplarken, en zengin %5’lik kesimin kazandığı serveti de halkın ortalama geliri gibi gösteriyor. TÜİK verilerine göre halkın en yoksul %50’lik kesimi, en zengin %5’ten daha az gelir elde ediyor. Bütün bu zenginleşenler kim? 40 haramiler! Beşli çete değil, artık kırk haramiler var!"

Özel, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının vatandaşı daha da fakirleştirdiğini, sadece belirli bir kesimi zenginleştirdiğini belirterek, halkın gerçek enflasyon oranlarını sandıkta değerlendireceğini söyledi.

"Erdoğan zenginleştiğinizi söylüyor ama cebinizdeki para yarı yarıya azaldı. Market raflarında her şeyin fiyatı ikiye, üçe katlandı. İşte bunun hesabını halk soracak!"

"Bu Seçimler, Krizleri Bitirmek İçin Bir Fırsat"

Konuşmasını ekonominin her alanında yaşanan sorunlara vurgu yaparak sürdüren Özel, enflasyonun kalıcı olarak düşmesi için iktidar değişikliğinin şart olduğunu söyledi.

"Enflasyon, hayat pahalılığı, maaşların erimesi, geçim sıkıntısı… Bunları sona erdirecek olan seçim sandığıdır. Erdoğan’ın dayattığı yanlış ekonomi politikalarına karşı halkın en büyük silahı sandıktır. Bugün kuyruklarda bekleyen vatandaşlar, sandıkta da sıraya girecek ve bu düzeni değiştirecektir!"

Kaynak : PHA