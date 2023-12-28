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CHP’li Coşar önergesinde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Finike Kale Mahallesi’ndeki 8387 metrekarelik alanın afetlerde görev alan personelin eğitim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli gerçekleştirilmesi amacıyla Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis olarak kullanılması için proje hazırladı. Bu çerçevede alanın 8293 metrekaresi hazineye, 94 metrekaresi ise Finike Belediyesi’ne ait olduğu için 01.12.2023 tarihinde AFAD Başkanı Finike Belediyesi’ne gelerek 94 metrekarelik alanın tahsisi yönünde Belediyeye Antalya Valiliği aracılığıyla başvuruda bulundu.

"Depremzede sokakta ama siz 100 odalı, hamamı, saunası, fitness salonu, spor tesisi olan AFAD oteli yapıyorsunuz"

Finike Belediyesi de “Bölgenin halkın kullanımına kapanacağı” gerekçesiyle hazırlanan projeye meclis üyelerinin tamamının karşı çıkması üzerine tahsis hakkındaki kararlarını ve projenin yapılması ve bölgeye yatırım gelmesi için farklı alan alternatiflerini AFAD başkanlığına iletti.

Finike Kaymakamlığı ise 14.12.2023 tarihinde sosyal medya hesabından kamuoyuna:

“AFAD tarafından Taş Ocağı’nda yapılması planlanan sosyal tesis projesini ve tahsis talebini alanın siz kıymetli vatandaşlarımızın kullanımına kapanmaması için reddettik.” başlıklı açıklamasında: “Bahsedilen Kurum Devletimizin en üst kurumlarından biri olan İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı). Devletimizin hangi kurumu vatandaşlarımızın kullanımına kapanmış ya da kapatılmış? 350 milyon TL’ lik yatırımın İlçemize getirilmesine engel olma yetmiyor, bir de yapılacak AFAD Sualtı ve üstü Arama ve Kurtarma Eğitim Merkezi’nin Devletimizin varlık sebebi olan vatandaşlarımızın kullanımına kapanacağı iddiasını kaygıyla izliyoruz. Üzücü ve yazık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklamasında bulundu.

"Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizde yaşanan büyük felaketin yaralarını bile tam olarak sarılmamışken, birçok depremzede hala çadırlarda ikamet ederken AFAD’ ın 350 milyon TL’lik yatırım bedeli olan bu projeyi yapması ne kadar doğru?"

Aliye Coşar, Şubat 2023 bir deprem yaşadık, depremde ciddi bir maliyet var. Daha vatandaşımızın barınacağı evlerini yapamamışken yatırım maliyeti nereden geldiği belli olmayan 350 milyonluk otel yapmaya çalışıyorsunuz. Bölgede Batı Antalya Emlak Müdürlüğüne ait birçok yeri bulunurken, Belediye tarafından halkın kullanılması için amaçlanan bölgede denize sıfır olan Taşocağı’ nda dayatmalarının sebebini gerçekten anlayamıyoruz.

Depremzede sokakta ama siz 100 odalı, hamamı olan, saunası olan, fitness salonu olan, spor tesisi olan Eğitim ve Sosyal Tesis adı altında AFAD oteli yapmaya çalışıyorsunuz. Finike’nin değerlerini rant uğruna, talan uğruna yok etmeye, gasp etmeye çalışmayın. Lütfen Finike’den ellerinizi çekin.

Coşar’ın önergesinde şu sorular yer aldı:

Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizde yaşanan büyük felaketin yaralarını bile tam olarak sarılmamışken, birçok depremzede hala çadırlarda ikamet ederken AFAD’ ın 350 milyon TL’lik yatırım bedeli olan bu projeyi yapması ne kadar doğru?

350 milyon liralık bu projenin yatırım maliyetinin kaynağı nedir? Bu parayı nereden karşılayacaksınız?

AFAD Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis olarak bu bölgeyi seçmesinin gerekçesi nedir?

AFAD’ın bu tür eğitim merkezi ve sosyal tesis projesi için Milli Emlak Müdürlüğü Batı Antalya Emlak Müdürlüğünün bölgede proje uygun birçok yeri varken, halkın kullanabileceği bu alanı neden istiyorsunuz?

AB projeleri kapsamında AFAD’ın veya başka bir kurumun bu tür eğitim merkezi ve sosyal tesis projesi ile ilgili AB’ne sunulmuş herhangi bir proje başvurusu var mıdır?

Bölgede kullanıma kapatılan birçok eski okul bulunmakta. Kullanılmayarak, atıl bir vaziyette bekleyen bu binaların tadilatı yapılarak, eğitim merkezi ve sosyal tesis için uygun hale getirilerek AFAD için bir eğitim merkezi ve sosyal tesis yapılamaz mı?

AFAD eğitimlerini yapabilmesi için denize sıfır bir alan olması şart mı?

Bu alanı AFAD’ mı yoksa İçişleri Bakanlığı mı seçti?

Bakanlığınız AFAD’ ı araç olarak kullanarak bu alanı rant için mi kullanmayı amaçlıyorsunuz?

Kaynak : PHA