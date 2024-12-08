Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve partililer katıldı.

“Abdurrahman Tutdere Adıyaman için büyük bir şans”

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin övgülerinde bulunarak şunları söyledi:

“Abdurrahman Başkanımız vizyoner projeleriyle Adıyaman'a değer katıyor. Depremin ardından zorlu sürece rağmen önemli hizmetlere imza atıyor. Adıyamanlılar, Başkanımızın fedakarlığının karşılığını daha iyi anlayacak. Adıyaman için büyük bir şans.”

“Altyapı Çalışmalarını Tamamlamadan Üstyapı Yapmak İhanet Olur”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı sistemlerine verdikleri önemin dikkate alındığını çizdi:

"Depremle sarsılan şehrimizde kıt olanaklarla olağanüstü işler başarıyoruz. 210 kilometrelik drenaj suyu şebekesi döşendi, 100 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirildi. Şehrin altyapısını tamamlamadan üstyapıya geçmek doğru olmaz. Stratejik planımıza bağlı kalarak ilerliyoruz."

"Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalar"

Başkan Tutdere, sosyal ve kültürel projelerde önemli adımlar attıklarını belirterek, ilk kent lokantasını açmanın yanı sıra konserler, halk toplantıları ve sosyal tesislerle halkın yanında fayda sağladı.

“Adıyaman'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız”

İl Başkanı Engin Doğan ise, partinin ve belediyenin Adıyaman için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Adıyaman'ın geleceği için birlik ve beraberlik içinde mücadele ediliyor” dedi.

Toplantı, Adıyaman'ın yeniden inşası için kararlılık mesajlarıyla sona erdi.



Kaynak : PHA