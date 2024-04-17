Yazın gelmesi ile birlikte yoğun ziyaretlerin gerçekleşeceği Cendere Köprüsü’nde bugün Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile Genç Kızılay gönüllü ekipleri kapsamlı temizlik yaptı. Her yıl yoğun turist çeken tarihi Cendere Köprüsü’nde bu yıl da yoğun turist bekleniyor.

Cendere Köprüsü’nün kısaca bilgiler:

Cendere Köprüsü, Adıyaman'da Cendere çayı üzerinde yer alan ve dünyanın hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak anılan tarihi köprüdür. Adıyaman’a 55 km mesafede, bugün Eskikale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Kahta ve Sincik’i birbirine bağlar. Romalıların yaptığı 2. en geniş kemerli köprüdür. 120 m uzunluğunda ve 7 m genişliğindedir.[2] Her biri 10 ton ağırlığında 92 kayadan meydana gelir. Köprünün üstündeki Latince bir kitabeden anlaşıldığına göre Roma İmparatoru Septimius Severus (193-211), karısı ve oğulları adına yaptırılmıştır. Orijinalinde 4 korint sütun bulunduğu Kahta tarafındaki ikisinin Septimius Severus ve eşine, Sincik tarafındaki ikisinin ise oğullarına adandığı biliniyor. Ancak oğullardan Geta’ya ait olan sütun, onu öldüren ve kardeşine ait her şeyi yok etmek isteyen Caracalla adlı kardeş tarafından yıktırılmış.

Köprü 1997’de bakımdan geçmiş ve üzerinden 5 ton ağırlığa kadar olan taşıtların geçmesine izin veriliyordu. Yeni köprü yapıldığından araç geçişi tamamen yasaktır. 500 metre doğusuna yeni bir köprü daha yapılmıştır.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA