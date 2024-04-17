Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Nisan 2024 günü gerçekleşen otodan hırsızlık konusu ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olayın failinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Y. K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda bahse konu otodan çalınan teybi sakladığı adres tespit edildi belirlenen adreste yapılan çalışmalarda daha önceki tarihlerde meydana gelen farklı araçlardan çalıntı iki adet oto teyp ve bir adet de hızar motoru bulunarak el konuldu. Şüpheli şahıs ekranlı teybi de yaklaşık olarak bir ay önce yine aynı şekilde çok sayıda suç sabıkası olan K.K. isimli şahsa verdiğini beyan etmesi sebebiyle her iki şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlem başlatıldı.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA