Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde, 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet köy evlerinde bazı eksikliklerin bulunduğu öne sürüldü. Köy sakinlerinden Abdurrahman Çalgan, konutlarda çevre düzenlemesi, istinat duvarları, kapılar ve yağmur sularına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili tamamlanmamış çalışmalar bulunduğunu belirtti. Çalgan, yüklenici firmanın eksiklikler tamamlanmadan konutların teslim alınmasını istediğini ileri sürerek, özellikle kış ayları öncesinde yağmur sularının evlere zarar verebileceği konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Köy sakinleri, afet konutlarında kalan eksikliklerin yerinde incelenerek tamamlanmasını ve konutların sorunları giderilmiş şekilde teslim edilmesini talep ediyor.

Çalgan: Evlerimizin Birçok Eksiği Var

Çemberlitaş köyü sakinlerinden Abdurrahman Çalgan, deprem sonrasında köy evlerinin kısa sürede yapılmasından memnuniyet duyduklarını ancak teslim aşamasında çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Çalgan, çevre düzenlemesinin tamamlanmadığını, istinat duvarlarının yapılmadığını ve bazı evlerin kapılarının bulunmadığını belirterek eksiklerin giderilmesini istedi.

Yağmur Sularına Karşı Önlem Talebi

Çalgan, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yağmur sularının evler açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Eksiklikler giderilmeden konutların teslim alınması konusunda kendilerine baskı yapıldığını ileri süren Çalgan, yaşadıkları sorunların aylardır devam ettiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

Çemberlitaş köyü sakinleri, afet konutlarındaki eksikliklerin yerinde incelenmesini, çevre düzenlemesi ve istinat duvarlarının tamamlanmasını ve diğer tamamlanmamış çalışmaların giderilmesini talep ediyor.