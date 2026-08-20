Adıyaman Belediyesi'nin Yeni Mahalle ve Yeşilyurt'ta hizmet veren Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevlerinde yaz okulu programları devam ediyor. İki merkezde eğitim alan toplam 158 çocuk, yaş gruplarına uygun sınıflarda eğitim görürken spor, sanat, kent kültürü ve günlük yaşam becerilerine yönelik atölye ve etkinliklere katılıyor. Hafta içi 07.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevinde 92, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevinde ise 66 çocuk eğitim alıyor. Çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Mutfak Okulu, Kent Okulu, jimnastik, sulu oyun, tasarım ve akıl oyunları atölyeleri düzenleniyor. Çocuklar ayrıca geziler, sinema günleri, müzik ve İngilizce dersleriyle farklı alanlarda etkinliklere katılıyor.

Yeni Mahalle'de 92, Yeşilyurt'ta 66 Çocuk

Adıyaman Belediyesi'nin iki farklı merkezinde sürdürülen yaz okulu programlarına toplam 158 çocuk katılıyor.

Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevinde 92, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevinde ise 66 çocuk eğitim alıyor. Merkezler hafta içi 07.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Çocuklar Atölyelerde Öğreniyor

Çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla merkezlerde farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Mutfak Okulu, Kent Okulu, jimnastik, sulu oyun, tasarım ve akıl oyunları atölyelerinde çocuklar uygulamalı etkinliklere katılıyor. Bunun yanında gezi, sinema günü, müzik ve İngilizce dersleri de düzenleniyor.

Kent Okulu İle Şehirlerini Tanıyorlar

Şehir Dedektifi Kent Çevre ve Sanat Derneği ile Adıyaman Belediyesi iş birliğinde yürütülen Kent Okulu Atölyesi'nde çocukların yaşadıkları kenti keşfetmeleri ve çevrelerini tanımaları amaçlanıyor.

Atölyelerde çocukların kent bilinci kazanmasına yönelik çalışmalar yapılırken öğrenme programları Şehir Dedektifi atölye yürütücüleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Etkinliklere katılan çocuklar, atölyelerde yaptıkları çalışmaları ve öğrendiklerini paylaşırken arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri zamandan duydukları memnuniyeti de dile getiriyor.

Tutdere: Çocuk Odaklı Çalışmalarımıza Öncelik Vereceğiz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almalarını önemsediklerini belirtti.

Tutdere, Yeni Mahalle ve Yeşilyurt Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevlerinde çocukların eğitim alırken farklı atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Mutfak Okulu ve Kent Okulu Atölyeleri ile çocukların yaşadıkları şehri tanımalarını, çevre bilinci kazanmalarını ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini ifade eden Tutdere, çocukların mutluluğu, gelişimi ve geleceğe umutla bakabilmesi için çocuk odaklı çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE