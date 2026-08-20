Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan kapsamında inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilen Yeni Çarşı'da aidat tartışması yaşanıyor. İş yerlerinde faaliyet gösteren bazı esnaf, aylık 1500 TL'den başlayan aidatların kendilerinden talep edildiğini belirterek tepki gösterdi. Düz girişli dükkanlarda asansör kullanmadıklarını, temizliklerini ve çevre bakımının önemli bölümünü kendilerinin yaptığını söyleyen esnaf, aidat karşılığında hangi hizmetleri aldıklarının açıklanmasını istiyor. Çarşıdaki iş yerlerinin önemli bölümünün henüz faaliyete geçmediğini, müşteri yoğunluğunun yeterli seviyeye ulaşmadığını ve kira ile işletme giderlerinin kendilerini zorladığını dile getiren esnaf, buna eklenen aidat ödemelerinin yüklerini artırdığını ifade ediyor. Esnaf, talep edilen aidatların kapsamının ve gider kalemlerinin açık şekilde ortaya konulması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman kent merkezinde rezerv alan olarak ilan edilen bölgelerde inşa edilen konut ve iş yerlerinin bir bölümünün hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte yeni yaşam ve ticaret alanları oluşmaya başladı.

Yeni çarşı bölgesinde faaliyet gösteren bazı esnaf ise iş yerlerinin ve konutların bulunduğu yapıların yönetiminin bir firmaya verildiğini, kendilerinden de aidat talep edildiğini belirterek uygulamaya itiraz etti.

Esnaf, çarşıdaki çok sayıda iş yeri ve ofisin henüz faaliyete geçmediğini, müşteri yoğunluğunun istenilen seviyeye ulaşmadığını ve yüksek işletme giderleriyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

ESNAF: AYLIK 1500 TL AİDAT VE GECİKME FAİZİ İSTENİYOR

Filistin Caddesi'nde faaliyet gösteren İpek Çamaşır'ın işletmecisi İpek Özdemir, çevredeki esnaf adına konuştuğunu belirterek, iş yerlerinden aylık 1500 TL'den başlayan aidatlar talep edildiğini söyledi.

Özdemir, aidatın gecikmesi durumunda yüzde 5 oranında faiz uygulandığının kendilerine bildirildiğini ileri sürerek, hangi hizmetler karşılığında bu bedelin talep edildiğinin açıklanmasını istedi.

Özdemir, şunları söyledi:

'Biz bu Filistin Caddesi olarak, ben şurada bütün komşuların vekili olarak konuşuyorum zaten. Herkes benimle hemfikirdir. Ya bizim burada bir yönetim oluşturulmuş dükkan aidatlarıyla ilgili. Fakat bizim dükkanlarımızın aidatlarıyla ilgili verilmemiz gereken hiçbir maddi manevi hiçbir şey yoktur.'

ÖZDEMİR: BELEDİYENİN TEMİZLEDİĞİ CADDE İÇİN BİZDEN AİDAT İSTENİYOR

Bulundukları alanın cadde ve sokak niteliğinde olduğunu, belediye temizlik görevlilerinin bölgede çalışma yaptığını ifade eden Özdemir, yönetimden aidatın karşılığını sorduğunu anlattı.

Özdemir, şöyle konuştu:

'Bizim burası zaten bir cadde sokak olduğu için belediyenin her gün temizlik görevlisi geliyor. Dükkan başı bin beş yüz liradan başlıyor ve ay dolduğu gün yüzde beş bunun faizi uygulanıyor. Ve ben bunu gidip sordum.

Dedim bize yapılan şeyleri anlatır mısınız? Bana dedikleri sokak aydınlatmasının ücretini sizden alıyoruz. Hidrofor var. Başka bir şey var mı? Temizlik.

Bana bunu söylediler. Ama temizlik olarak da zaten her gün burada bir belediye görevlisi var. Biz esnaf olarak temizliğimizi zaten kendimiz her gün yapıyoruz.'

ASANSÖR KULLANMAYAN GİRİŞ DÜKKANLARI DA AİDAT ÖDÜYOR

Aidatın apartman veya site yönetimlerinde ortak alan hizmetlerinin karşılığı olabileceğini ancak cadde seviyesindeki iş yerleri açısından durumun farklı olduğunu savunan Özdemir, 'Ev olsa asansör var, temizlik var ve bu iş yerlerin hiçbirinde yoktur bunlar' dedi.

Özdemir, yönetim tarafından merkezi ısıtma giderlerinin de iş yerlerine yansıtılacağının söylendiğini belirterek şunları kaydetti:

'Diyor ki biz merkez sistem bir ısıtma yapmışız. Bugün kış geldiği zaman ister yak ister yakma. Bunun yüzde otuzunu size yansıtacağız.

Dedim böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir dükkan burada dört buçuk milyar benim iki dükkan birleştirilmiş dükkan başı bin beş yüz lira. Bu esnaf bunu kazanamıyor zaten. Burada bakabilirsiniz. Gidin hangi esnafa sorarsanız sorun. Kiralar yüksek ve biz hiçbir şekilde bu aidata karşıyız.'

ÖZDEMİR: BİNALAR VE KONUTLAR OLABİLİR AMA DÜKKANLAR İÇİN HİZMET GÖREMİYORUZ

Konutlarda veya ortak kullanım alanı bulunan yapılarda yönetim hizmetinin gerekli olabileceğini ifade eden Özdemir, cadde üzerindeki giriş kat iş yerleri için aynı uygulamanın yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Özdemir, 'Binalar, evler amenna. Ama iş yeri olarak biz hiçbir zaman aidat ödemeye razı değiliz. Bize yaptıkları iş temizlik desen temizlik yok. Görsel olarak zaten temizliğimiz yapılıyor. Biz esnaflar olarak bunu rica ediyoruz ve bu yönetimi kaldırmak istiyoruz. Bina ve evler olabilir. Ona saygımız sonsuzdur. Ama dükkanlarımızın hiçbir şekilde aidatla ilgili olabilecek hiçbir şeyi yoktur' ifadelerini kullandı.

DOĞAN: ÇARŞI HENÜZ DÜZENE GİRMEDİ, İŞLERİMİZ DURGUN

Çarşı esnafından Kadir Doğan da bölgenin henüz yeterli müşteri yoğunluğuna ulaşmadığını belirterek, mevcut ekonomik koşullarda aidatların esnafın yükünü artırdığını söyledi.

Doğan, 'Bizim sıkıntılarımız bu yeni çarşının kalabalık olmaması, bir düzene girememesi. Onun haricinde bu istenen aidatlar, herhangi bir hizmet yok ama aidat isteniyor. Bizim esnaf olarak zaten masraflarımızı çıkaracak bir potansiyelimiz yok' dedi.

DOĞAN: ÇİMLERİMİZİ KENDİMİZ SULUYORUZ, ÇÖPLERİMİZİ KENDİMİZ TOPLUYORUZ

Aidat karşılığında aldıkları hizmeti göremediklerini savunan Doğan, şunları söyledi:

'Bin beş yüz lira aylık istiyorlar. Ama bunun hizmet karşılığı ne, biz bir hizmet göremiyoruz.

Çimlerimizi kendimiz suluyoruz, çöplerimizi kendimiz topluyoruz, temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Asansörümüz yok zaten. Buralar hep giriş dükkan.

Onun haricinde herhangi bir bakım yok. Yani neye karşılık isteniyor onu da bilmiyoruz.'

Yönetime sorunlarını ilettiklerini ancak kendilerine hizmetlerin verileceğinin söylendiğini ifade eden Doğan, çarşının henüz oturmadığını ve esnafın yüksek kira giderleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

DOĞAN: EKSTRA HARAÇ GİBİ BU AİDATIN İSTENMESİ BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Kadir Doğan, aidat uygulamasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Zaten yükümüz ağır. Buraların düzeni oturmadı, kalabalığı oluşmadı. Kiralar yüksek.

E bunun yanında bir de ekstra haraç gibi bu aidat istenmesi bizi zor duruma sokuyor. Ve ayrıca bunların faiziyle alınacağı söyleniyor. Gerekli yani yetkili kimse ona çağrıda bulunuyoruz.

Yani bu tür yükümlülüklerimiz kaldırılsın. Yani bütün esnaf bundan şikayetçi. Hepsi mağdur. Sadece kendim için söylemiyorum. Vallahi esnaf arkadaşlarımız topluca mağdur durumda. Onlar da istemiyor.'

TUĞ: İŞLER SIKINTILI, AİDATLARA KARŞIYIZ

Yeni çarşıda faaliyet gösteren Büyük Polat Sigorta işletmecisi Adnan Tuğ da aidat uygulamasından şikayetçi olduklarını belirtti.

Tuğ, 'Biz de buradaki esnaflardanız. Yönetimin bize uyguladığı aidatlardan şikayetçiyiz. Zaten esnaf olarak burada kazandığımız çok büyük bir para da yok. İşler de zaten biraz sıkıntılı. O yüzden bu aidatları biz istemiyoruz. Karşıyız buna' dedi.

ESNAF, KURUYAN YEŞİL ALANLARI VE AYDINLATMAYI GÖSTERDİ

İpek Özdemir, iş yerlerinin arka bölümündeki yeşil alanların da aidat kapsamında gösterildiğini ancak bakım yapılmadığını öne sürdü.

Özdemir, Emlak Konut tarafından oluşturulduğunu söylediği çim alanların yaklaşık bir buçuk yıldır sulanmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

'Şimdi burası da bizim dükkanın arka tarafı oluyor. Yine aidatlar içerisinde. Buyurun görebilirsiniz. Burada hiçbir sulama yok, kesinlikle otlar kurumuş, ışık aydınlatma dedikleri zaten bu üç tane esnafın burada işine yarayacak bir şey değil.

Buraya Emlak Konut kendisi geldiği zaman çimler döşemişti. Burası bir buçuk yıldır bir tane sulama olayı yok.

Biz bu parayı nereye veriyoruz? Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz zaten. Temizlik olarak da bize söyledikleri temizliği buyurun görebilirsiniz. Zaten çoğu dükkanlar teslim edilmemiş.'

ESNAFTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yeni çarşı esnafı, talep edilen aidatların hangi kalemlerden oluştuğunun, iş yerlerine hangi hizmetlerin verildiğinin ve giderlerin nasıl paylaştırıldığının açık biçimde kendilerine bildirilmesini istedi.

Düz girişli iş yerlerinin ortak giderlere hangi esaslarla dahil edildiğinin yeniden değerlendirilmesini talep eden esnaf, konuyu ilgili kurumlara ilettiklerini ancak henüz sorunlarına çözüm bulamadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak : PERRE