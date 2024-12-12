AFAD: Deprem 4.4 büyüklüğünde, merkez üssü Saros Körfezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre depremin merkezi, Saros Körfezi açıkları olarak tespit edildi. Sarsıntının yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Deprem, Çanakkale ve çevresindeki Edirne, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerde de hissedildi.

Kandilli: Depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Saros Körfezi olduğunu, derinliğinin de 14.5 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu. Depremin ardından bölgede herhangi bir artçı sarsıntı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Belediye Başkanı Erkek’ten 'Geçmiş Olsun' Mesajı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Saros Körfezi açıklarında 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Tüm hemşehrilerime ve Çanakkale'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Olumsuz Bir İhbar Gelmedi

Depremin ardından AFAD, itfaiye ve yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Saros Körfezi, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Daha önce de bu bölgede düşük ve orta şiddetli depremler meydana gelmişti. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki depremlerin Türkiye'nin aktif fay hatları üzerindeki konumundan dolayı olağan olduğunu belirterek, vatandaşların bilinçli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak : PHA