Sırrı Süreyya Önder, vefatının birinci yılında İstanbul’da kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma programına Çağdaş Adıyamanlılar Platformu Başkanı Aziz Levent Binzet ile birlikte İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar katıldı. Programda, Önder’in hayatı boyunca benimsediği değerler ve bıraktığı izler dile getirildi.

Başkan Binzet, Önder'in hayatı boyunca barış, adalet ve kardeşlikten yana bir duruş sergilediğini 'Hayatı boyunca barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana olan; sözünü sakınmadan, yüreğini ortaya koyarak mücadele eden Önder, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda vicdanın ve samimiyetin sesi oldu. Mizahıyla acıyı hafifleten, zekâsıyla düşündüren, duruşuyla ilham veren bir insandı' ifadelerini kullandı.

Binzet açıklamasında, 'Onun bıraktığı iz; yalnızca sözlerinde değil, kalplerimizde ve bu toprakların ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Her hatırladığımızda bir tebessümle birlikte derin bir özlem de hissediyoruz' dedi.

Önder'i minnetle andıklarını belirten Binzet, 'Bugün bir kez daha minnetle anıyor; hatırasını yaşatmanın, onun savunduğu değerlere sahip çıkmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Seni unutmadık, unutmayacağız' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

