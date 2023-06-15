Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında bütçe 118 milyar 906 milyon TL fazla verirken, Ocak-Mayıs döneminde bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımladı

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan rapora göre, bütçe yılın ilk beş ayında 263 milyon 590 milyon TL açık verdi

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 875,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 612,1 milyar TL ve bütçe açığı 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 637,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 124 milyar 618 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 263 milyar 590 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 246 milyar 504 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 25 milyar 722 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir" denildi.