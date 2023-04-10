Milletvekili A. Adayı Gelir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'' 14 Mayıs genel seçimlerinde aday adaylığımı açıkladım. Partimden, halkımdan çok kısa sürede büyük ilgi görmenin onurunu yaşadım. Bölgeye çok hakim biri olduğum için, nerede ne sorun olduğunu ve çözümü için neler gerektiğinin bilincinde olarak, memleketimin gelişmesi için saysız proje üzerinde ekip olarak çalıştık. Bunları partimin en yetkililerine ilettim. Çok güzel karşılık aldı.

Fakat partimin ve beraber yol yürüdüğü Millet İttifakının ortak kararı ile başka arkadaşlarımız listede yer aldı. Öncelikle onları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tabi ki bu başarının inşaasında yer alacağım ve halkın adına mücadele verdiğimiz Millet İttifakının bayrağını hep beraber taşıyarak zirvelere dikeceğiz. Benim asla koltuk veya makam gibi bir hedefim olmadı ve asla olamaz. Ben uygun görülen zamanlarda, yapmam gereken bir görev olursa asla geri kalmayacağım.

Partime ve bağlı olduğumuz ittifak ile yol almaya devam edeceğim. Bu süre zarfında bana desteklerini esirgemeyen partime, halkıma ve sesimi herkese duyuran basın mesnuplarına teşekkür ediyorum.

İnanıyoruz ki bu memleket kısa sürede beklenen baharı yaşayacaktır.''