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8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre operasyonlar sonucunda elde edilen detaylar şu şekilde:

İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Kaynak: igf