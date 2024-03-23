8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre operasyonlar sonucunda elde edilen detaylar şu şekilde:
İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.
Aksaray'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.
8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024