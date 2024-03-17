Türkiye’de evlerin tercih ettiği bir numaralı bulaşık deterjanı markası olarak sadece ürünleri ile değil, kurumsal vatandaşlık projeleri ile de hayata değer katıp, topluma fayda sağlayan Fairy, 5 yıl önce Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile başlattığı “Boşa Harcama” projesi ile bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesinin önüne geçti.

Derneğin altyapısına yaptığı yatırımlarla, gıda desteğinden faydalanabilen kişi kapasitesini ayda 1.2 milyona çıkaran Fairy, ulusal çapta gıda israfına yönelik yaptığı farkındalık projeleri ile gıdaların israf edilmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından proje kapsamında hizmet veren gıda kurtarma tırlarını afet bölgesine yönlendirmiş ve ardından bölgedeki lojistik altyapıyı güçlendirecek yeni çalışmalara imza atmıştı. Marka, bu yıl yepyeni bir adım daha attı ve yaptığı araç ve donanım yatırımıyla GKTD tarafından Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası uygulamasının hayata geçirilmesini sağladı. Gıdaların israf edilmesini önleyip ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılmasını sağlayan Gezici Gıda Bankası’nın ilk bağış operasyonu da Gaziantep’in İslâhiye ilçesindeki Memurkent Konteyner Kenti’nde gerçekleştirildi. Sofraların bereketini hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için P&G’nin Umut Evi kompleksinin de yer aldığı Memurkent’teki iki bin kişi ile Şef Rafet İnce’nin hazırladığı iftar yemeğinde buluşan Fairy, Gezici Gıda Bankası aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımın dağıtımını da bu özel günde yaptı.

Türkiye’de evlerin en çok tercih ettiği, bir numaralı bulaşık deterjanı markası olarak kurumsal vatandaşlık projeleriyle de hayata değer katmayı ve topluma fayda sağlamayı ilke edindiklerini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, “Beşinci yılını kutladığımız Boşa Harcama projemizle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önledik. Bu yönde yaptığımız çalışmalar ve farkındalık oluşturmak için aldığımız aksiyonlarla ise 15 milyon insanın hayatına dokunduk. Bu sayede önlenen karbon emisyonu miktarı ise 51.450 ton oldu. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından ise projemizi deprem bölgesine yönlendirerek, yardım kapasitesini aylık 1 milyon kişiye çıkarmıştık. Bugün, bu konuda yepyeni bir açılım daha yapıyoruz. Fairy olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirerek gıda desteğinden faydalanabilen aylık kişi kapasitesini %20 daha artırarak 1.2 milyon kişiye çıkarıyoruz.” dedi.