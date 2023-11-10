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Besni Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atif Tekin ve ekibi tarafından bölgede ilk defa yapılan kapalı sistem kasık fıtık ameliyatı gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atif Tekin, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli'yi makamında ziyaret ederek ameliyat hakkında bilgi verdi.

"Uygun hastalarda kapalı ameliyatlar standart haline getirilmelidir"

Başarılı ameliyattan ötürü Dr. Tekin'i tebrik eden Başhekim Helli,"Kasık fıtıkları; erkek hastalarda, kadın hastalardan daha fazla görülen, doğuştan ya da edinsel olarak karın ön duvarını oluşturan yapıların gevşekliği sonucu gelişen ve bağırsakların boğulması ile sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalıktır. Bu hastalığın nihai tedavisi cerrahidir. Geleneksel olarak açık ameliyatlar yapılmakla birlikte, son dönemlerde hem başarı açısından hem hasta konforu açısından, uygun hastalarda kapalı ameliyatlar standart haline getirilmelidir. Bölgemizde de, geleneksel olarak açık ameliyatlar yapılmakla birlikte, Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Atif Tekin, bölgemizin ilk kapalı fıtık ameliyatını gerçekleştirerek, bu prosedürü burada başarıyla uygulamaya başlamıştır."dedi.

Başhekim Helli daha sonra Tekin'i ve ekibi tebrik etti. Dr. Tekin ise katkılarından ötürü Helli'ye teşekkür etti.



Kaynak : PHA