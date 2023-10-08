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EAH Konferans Salonunda düzenlenen tasarruf tedbirleri toplantısına Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Tunç, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Çintemur, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serdar Altıntel, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Veysi İdacı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selim Çınar, Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Program (TGAP) ekipleri ve birim sorumluları katıldı.

Başhekim Şirik, toplantıda yaptığı konuşmada, hastanede tasarruf tedbirlerinin ekonomik olarak üst seviyede uygulanması gerektiğini söyledi.

Tasarruflu olarak da en kaliteli hizmeti vermeleri gerektiğinin altını çizen Şirik, Pandemi ve 11 ilin yaşadığı "Asrın Felaketi" olarak adlandırdığımız depremi göz önünde bulundurarak tasarruflu bir şekilde en kaliteli hizmeti vermemiz gerekiyor. Sizlerin birim sorumluları olarak, malzemeler, ekip ve ekipmanlar olarak en verimli şekilde kullanmanız, değerlendirmeniz gerektiği bilinci ile hareket edeceğinizden hiç şüphem yoktur. Milli servetlerimizi hasta ve hasta yakınlarımıza en kaliteli olarak sunmamız bizim asil görevimizdir. Bu bağlamda sağlık alanındaki eksiklikleri ve depremde yaşanan aksaklıkları gidererek kaldığımız yerden daha kaliteli hizmet sunma adına el birliği ile daha kaliteli hizmet sunmak için çalışacağız. Tabi tek birim sorumlularımız ile değil bu vatanın ekmeğini yiyen her vatandaşın görevidir. İnşallah bu sorumluluğu daha ileri taşıyarak daha kaliteli hizmet anlayışıyla kalkınacağız."dedi.

Başhekim Şirik'in tasarruf tedbirlerini değerlendirmesinin ardından TGAP Proje Kartları, yetkili personellere tanımı yapıldı.

Toplantı sonunda alınan tasarruf tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanması kararlaştırıldı.



Kaynak : PHA