Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in Mart ayında tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından, CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Gürzel 9 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirememiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır. Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti’ye geçen Özlem Vural Gürzel’in rozetini, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

“AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu ama kendileri oyun dışı kaldı”

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçtiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz" dedi.

Kaynak : PHA