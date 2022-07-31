Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Besni ilçesi yönünde ilerleyen Osman Gürsoy'un kullandığı 31 EC 367 plakalı otomobil ile Mert Gök yönetimindeki 27 PK 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından otomobillerden çıkarılıp ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Muhabir: Adıyaman Haber