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Besni Devlet Hastanesi polikliniklerinde '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' nedeniyle kurulan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle kurulan stantta Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atif Tekin ve sağlık personelleri vatandaşları bilgilendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atif Tekin, Organ bağışı konusunda empati yapılması gerektiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri organ bağışının önemini anlatarak, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla "Organ Bağış Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bizlerde hastanemizde hazırladığımız broşür ve kitapçıklarla vatandaşları bilgilendirmek için gayret içerisindeyiz. Hastaların hayat süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri önemli bir sorun olarak görülmekte, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Organ bağışın artırılması için kamuoyunda konu ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışı konusunda empati yapmalıyız, organ bağışına muhtaç olan biz ya da yakınımızdaki biri olabilir. Bu vesileyle, "Organ Bağışı Haftası"nın organ bağışı bekleyen vatandaşlarımıza umut olmasını temenni ediyorum."

Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Hell ise şunları söyledi:

"Doku ve organ nakli, sağlıklı doku ve organların bir donörden (verici) bir alıcının vücuduna nakledilmesi işlemidir. Çoğu doku ve organ nakli donör öldükten sonra gerçekleşse de, canlı donörden nakiller de yapılmaktadır. Canlı organ bağışı için donör, alıcı adayı ile birlikte herhangi bir organ nakli merkezine başvurabilir. Öldükten sonra kullanılmak üzere organ bağışlamak için büyük hastanelerin organ bağış ünitelerine ya da Türkiye Organ Nakli Vakfı’na başvurulabilir. İki tanık huzurunda organ nakli isteği beyan edilerek organ bağış formu imzalanır ve organ bağış kartı alınır. Ayrıca sonradan bir karışıklık çıkmaması amacıyla ailenin de bu konuda bilgilendirilmesi tavsiye edilir. Ülkemizde organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı Haftası düzenlenmekte ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. "



Kaynak : PHA