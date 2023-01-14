Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ergün Sevim'e ait evin mutfağında yemek pişirildiği esnada mutfağındaki fırınlı ocağın alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangında ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken itfaiye erleri evde mahsur kalan Dilek Yarim ve Döndü Sevim kurtarılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. İtfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ve durumu ciddi olan 2 kişi Besni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdellellerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

