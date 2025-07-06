Şire Pazarı ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu işletmeleri tek tek ziyaret edilerek, esnafa sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Son dönemde artış gösteren ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı esnafın bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Ziyaretlerde ele alınan başlıca konular şunlar oldu:

•⁠ ⁠Sahte altın ve sahte para ile karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gereken noktalar

•⁠ ⁠Dolandırıcıların kullandığı güncel yöntemler ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler

•⁠ ⁠İş yerlerinin güvenliği açısından güvenlik kamerası sistemlerinin önemi

•⁠ ⁠Kasa güvenliği ve fiziki güvenlik önlemleri

•⁠ ⁠Hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek basit ama etkili tedbirler

Polis ekipleri, esnafa konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtarak, karşılaşabilecekleri şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmalarıyla, vatandaşların ve esnafın suçlara karşı daha duyarlı hale getirilmesi, suçun oluşmadan önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, benzer çalışmaların il genelinde farklı sektörlerdeki esnafa yönelik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PHA