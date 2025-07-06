Eğitim programı; ilçe sağlık müdürlükleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarını kapsıyor. Üç gün süren eğitime toplam 17 sağlık personeli katıldı.

Program, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik’in açılış konuşmasıyla başladı. Şirik, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini güncellemesi açısından büyük katkı sağladığını ifade etti.

Eğitim süresince interaktif yöntemler kullanılarak katılımcıların aktif katılımı teşvik edildi. Güncel saha uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldı. Eğitimde ele alınan başlıca konular şunlar oldu:

•⁠ ⁠Sağlık Bakanlığı’nın misyonu, vizyonu, stratejileri ve güncel mevzuat

•⁠ ⁠İzleme ve değerlendirme çalışmaları

•⁠ ⁠Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güncel uygulamaları

•⁠ ⁠Bulaşıcı hastalık kontrol programları

•⁠ ⁠Aşı programları ve aşı ile önlenebilir hastalıklar

•⁠ ⁠Tüberküloz, sıtma, KKKA, Brucella gibi zoonotik ve vektörel hastalıklar

•⁠ ⁠Kadın ve üreme sağlığı

•⁠ ⁠Çocuk ve ergen sağlığı

•⁠ ⁠Kanser, diyabet, hipertansiyon, yaşlı sağlığı ve diğer kronik hastalıklar

•⁠ ⁠Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri

•⁠ ⁠Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam

•⁠ ⁠Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele

•⁠ ⁠Çevre sağlığı ve çalışan sağlığı

•⁠ ⁠Laboratuvar hizmetleri

•⁠ ⁠Göçmenler ve dezavantajlı gruplara yönelik halk sağlığı hizmetleri

Eğitimler, Halk Sağlığı Başkanı H. Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Osman Küçükkelepçe, Halk Sağlığı Uzmanı Furkan Bakırhan, Şube Müdürü Mehmet Yetiş ve ilgili alanlarda görevli uzman personel tarafından verildi.

Program sonunda, katılımcıların birinci basamak sağlık hizmetlerine dair güncel bilgi ve uygulamalarla donatılması, sahadaki hizmet kalitesinin artırılması ve halk sağlığına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA