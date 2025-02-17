Alınan bilgiye göre olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan depremzedeler için konulan 16 konteynerdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede musluk, mutfak dolabı ve bazı eşyaların çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlığa karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.



Kaynak : PHA