Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısı divan teşekkürü ile başladı. Kongrede divan başkanlığına Haci Arslan seçilirken katip üyeliklerine ise Ali Günaydın, Mehmet Yıldırım ve Enver Yalçın seçildi.

Saydı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden kongrede odanın gelir, gider ve bütçe raporları okunarak ibraları yapıldı. Ardından Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın mesajı okundu.

Daha sonra kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut başkan İsmail Sümer görev süreleri boyunca başta yeni hizmet binası olmak üzere oda ve çiftçiler için yaptıkları çalışmalardan bahsederek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra konuşan Başkan Adayı Mehmet Zengi ise, bugüne kadar çiftçilerin hiç yanında olunmadığını iddia ederek Başkan Sümer ve oda yönetimini eleştirdi.

Zengi’nin konuşmasına cevaben söz alan İsmail Sümer ise eleştirilere yanıt verdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 104 delegeden 103'ünün oy kullandığı seçimde İsmail Sümer 69 oy alırken Mehmet Zengi ise 34 oy aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen İsmail Sümer görev süreleri boyunca her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını dile getirerek desteklerinden dolayı bütün üyelere teşekkür etti.

