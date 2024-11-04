"Organ Bağışı, Hayat Kurtaran Bir Dayanışma Örneğidir"

Organ bağışıyla ilgili bilgi veren Dr. Gacemer, doku ve organ naklinin, sağlıklı dokuların bir vericiden alıcıya nakledilmesi işlemi olduğunu belirtti. Beyin ölümü gerçekleşmiş vericilerden ya da canlı vericilerden organ nakli yapılabildiğini ifade eden Gacemer, “Organ nakli, hayat kurtaran bir tedavi olup, aynı zamanda insani dayanışmanın önemli bir örneğidir” dedi.

Hangi Organlar Nakledilebiliyor?

Nakil yapılabilen organlar ve dokular hakkında bilgi veren Dr. Gacemer, "Böbrek, karaciğer, kalp, bağırsak, pankreas ve akciğer gibi iç organların yanı sıra kan, kök hücre, deri, kemik ve kornea gibi dokuların da nakli yapılabilmektedir. Ayrıca alıcılardaki hasarlı dokuları onarmak amacıyla kıkırdak, tendon ve ligamentler de kullanılmaktadır" dedi.

Türkiye’de Organ Bağışına Duyulan İhtiyaç Büyük

Türkiye’de organ bağışına duyulan ihtiyacı rakamlarla açıklayan Gacemer, “2023 itibarıyla organ nakli bekleyen 30.000’in üzerinde hasta bulunmaktadır. Organ beklerken vefat eden hasta sayısı ise 5.000'in üzerindedir. Bu bağışlar, nakil bekleyen hastaların yaşam süresini uzatır ve yaşam kalitesini artırır" ifadelerini kullandı.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

Türkiye’de organ bağışında bulunmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş, akli ve ruhi dengesi yerinde olan bireyler olması gerektiğini belirten Dr. Gacemer, “Canlı vericiden organ nakli, kişinin yaşamını sona erdirmeyecek ya da tehlikeye sokmayacak dokular için yapılabilir” dedi.

Organ Bağışı Nasıl Yapılır?

Organ bağışının nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Gacemer, vatandaşların il veya ilçe sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliği merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine başvurarak organ bağış formunu imzalayabileceklerini belirtti. Organ bağışının resmi tanıklar huzurunda beyan edilmesinin önemine dikkat çeken Gacemer, “Bağışçıların ailelerini de bilgilendirmeleri, gelecekte çıkabilecek karışıklıkları önlemek açısından önemlidir” dedi.

Diyanet İşleri’nden Organ Bağışı Fetvası

Organ bağışının dini boyutuna da değinen Dr. Gacemer, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organ naklinin caiz olduğuna dair fetvasını hatırlattı. Dr. Gacemer, “Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi 32. ayetinde, bir insana hayat vermenin tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazandıracağı belirtilmiştir. İslam ülkelerinin yetkilileri de organ bağışının uygunluğuna yönelik benzer fetvalar vermiştir” diyerek dini hassasiyetlere dikkat çekti.

“Hayat Kurtarmak İçin Organ Bağışı Yapın”

Dr. Cenk Gacemer, vatandaşları organ bağışı yapmaya çağırarak, organ bağışının yalnızca nakil bekleyen insanların hayatını kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda insani dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak : PHA