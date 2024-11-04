Çalışmalar kapsamında 5 Kasım 2024 Salı günü saat 10.00 ile 23.00 arasında Adıyaman genelinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Belediye yetkilileri, su kesintisinin ardından şebekelere su dolumunun zaman alabileceğini ve özellikle yüksek kotlardaki konutlara su ulaşmasının gecikebileceğini ifade etti. Bu nedenle vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları ve su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları istendi.

Acil durumlarda Adıyaman Belediyesi'nin 153 numaralı hattından destek alınabileceğini belirten yetkililer, verdikleri rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan özür dileyerek, gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Kaynak : PHA