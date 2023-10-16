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Türkiye’de seçim vaatlerinin tamamını yerine getirmiş ender belediye başkanlarından biri olarak pek çok ödüle layık görülen Başkan Emre’nin, deprem sonrası Besni’ye daha çok hizmet gelmesi için Ankara’da bakanlıklar nezdinde ciddi çaba gösterdiği biliniyor. Bu ziyaretlerin bir sonucu ve Başkan Emre’nin girişimleri sonucu, belediye çalışmalarının daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılması için yeni bir kombine kanal açma (Vidanjör) aracı belediyenin araç filosuna kazandırıldı.

“Besnimize en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışmalara devam ediyoruz”

Konu hakkında açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Emre, “İlçemize hizmet noktasında Allah’ın izni ile gayretlerimize devam ediyoruz. Gerek araç filomuza kazanımlarımız gerekse bürokrasi alanında ilçemize getirmiş olduğumuz hizmetlerle Besnili hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bugün itibari ile ilçemize kazandırmış olduğumuz kombine kanal açma (Vidanjör) aracımız bu gayretlerimizin sonucudur. Besnimize, ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Kaynak : PHA