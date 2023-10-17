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İlçeye hizmet etme noktasında birçok projeyi hayata geçiren Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ayrıca sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veriyor.

Besni Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye’de tanınmış isimleri Besnili vatandaşları bir araya getiren Başkan Emre, “Şiirli Muhabbet” programı ile Televizyon programcısı, sunucu, yazar ve şair Serdar Tuncer’i Besnililerle buluşturdu.

Konu hakkında açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Besnimizde şiir ve muhabbet dolu bir gece yaşadık. Besnili hemşerilerimizle Serdar Tuncer gibi sevilen isimleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmak olmadığını farkındayız, hemşerilerimizin sosyal aktivitelerine de destek olmamız gerekiyor. Bu anlamda birçok organizasyonla hemşerilerimizi Türkiye’nin sevilen isimleri ile buluşturuyoruz. Allah’ın izni ile ilerleyen zamanlarda yine birçok organizasyonla kültür sanat faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA