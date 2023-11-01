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Bir yandan Ortadoğu'da yaşanan savaş ve sıcak gelişmeler, diğer yandan peşpeşe gelen akaryakıt zamlarının ardından önce motorine, ardından bugün itibariyle geçerli olmak üzere benzine indirim geldi.

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. Gözler motorine gelecek yeni bir indirim haberlerine çevrildi. Motorine haftasonuna kadar ikinci indirimin gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL- AVRUPA

BENZİN: 34.45 TL/LT

MOTORİN: 38.06 TL/LT

LPG: 18.60 TL/LT

İSTANBUL- ANADOLU

BENZİN: 34.40 TL/LT

MOTORİN: 38.00 TL/LT

LPG: 18.13 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 35.09 TL/LT

MOTORİN: 38.64 TL/LT

LPG: 18.50 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 35.20 TL/LT

MOTORİN: 38.83 TL/LT

LPG: 18.20 TL/LT

BURSA

BENZİN: 35.13 TL/LT

MOTORİN: 38.71 TL/LT

LPG: 18.18 TL/LT