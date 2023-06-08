Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine 9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından (9 Haziran Cuma) itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine büyük zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,70 TL, motorine ise 1,37 TL zam geleceği ve zammın pompaya yansıyacağı belirtilrid.

Hatırlanacağı gibi, motorine önceki gün 1,36 lira zam gelmişti. Yeni gelecek zamla birlikte motorine gelen zam 3 günde 2,73 TL olacak.

Şu anda akaryakıt istasyonlarında motorinin ortalama litre fiyatı 20,74 TL, benzinin ise ortalama litre fiyatı 21,26 TL.