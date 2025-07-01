Başkan Tutdere: 'Kesinti olsa da üstesinden geleceğiz'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin güncel mali durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tutdere, İller Bankası’ndan aktarılan ödenekten 2010 yılı ve sonrası memur ve emekli sandığı kesenekleri nedeniyle 50 milyon TL kesinti yapıldığını ifade ederek:



“Bu kesinti nedeniyle hizmet binamız başta olmak üzere bazı yatırımlarımızda ve hak ediş ödemelerinde aksaklıklar yaşadık. Ancak Adıyaman Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukları da aşacağız. Çünkü halkımız hâlâ depremle mücadele ediyor ve biz zamanla yarışıyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek bu meclisin ve hepimizin sorumluluğudur.” dedi.



Halil İzci CHP Meclis Grubu’na katıldı

Toplantıda önemli bir siyasi gelişme de yaşandı. Daha önce bağımsız olan Belediye Meclis Üyesi Halil İzci’nin CHP grubuna katıldığını açıklayan Başkan Tutdere, “Kendisine hoş geldiniz diyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.



İştirakler Müdürlüğü kuruluyor, AR-GE Müdürlüğü kapatılıyor

Başkan Tutdere, belediyeye bağlı bazı işletmelerin tek merkezden daha verimli yönetilmesi amacıyla yeni bir İştirakler Müdürlüğü kurulacağını belirtti. Bu kapsamda her müdürlüğün kendi AR-GE faaliyetlerini yürütmesi nedeniyle AR-GE Müdürlüğü’nün kapatılacağı bildirildi.



Tutak ailesinden Varlık Mahallesi’ne taziye evi

Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerden biri olan Varlık Mahallesi’ne hayırsever iş insanı Abdullah Tutak tarafından bir taziye evi kazandırılacak. Tutdere, “Protokollerimizi imzaladık, temel atma işlemlerini gerçekleştirdik. Kısa sürede tamamlanıp belediyemize teslim edilecek. Taziye evine hayırseverimizin kızlarının ismi verilecek” açıklamasında bulundu.



SANKO Holding’ten 2 araçlık destek

Belediyenin sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet araç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından Adıyaman Belediyesi’ne hibe edilecek. Başkan Tutdere, “Kendilerine Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.



Çevre Bakanlığı’ndan araç, konteyner ve hibe desteği

Belediyenin ihtiyaçlarını bakanlık düzeyinde ilettiklerini aktaran Tutdere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Adıyaman ziyaretinde taleplerini ilettiklerini belirtti. Bu kapsamda:



1 adet çöp aracı



1 adet temizlik aracı



400 adet çöp konteyneri



Arıtma tesisi için 10 milyon TL hibe



Ayrıca 90 milyon TL kredi desteği sağlanacağı bildirildi.



‘Bu şehir yeniden ayağa kalkacak’

Konuşmasının sonunda tüm birimlerin durmaksızın çalıştığını vurgulayan Başkan Tutdere, “Tüm çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu afeti hep birlikte aşacağız. İşimize odaklanacağız, bu şehri düştüğü yerden kaldıracağız. Bu irade ve azim hepimizde var” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA