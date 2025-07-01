Müslümanların değerlerine dil uzatan Leman Dergisi’nin ahlaksız yayınını kınadığını belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, “İfade özgürlüğü adı altında Müslümanların değerlerine dil uzatan sözde dergiyi, aşağılık ve çirkin yayınını lanetliyoruz.

Mizah dergiciliği yaptığını iddia eden bir paçavranın değerlerimize hakaret etmesine asla müsaade etmeyiz. Peygamberimiz başta olmak üzere değerlerimize hakaret, milyarlarca Müslüman’ın hem kalbine hem de vicdanına yapılmış bir saldırıdır.

Bu paçavra dergisi aslında kendi ahlaksızlıklarını ortaya koymuşlardır. Hiçbir kutsala ve dini değerlere yapılan saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Dini değerlere olan düşmanlıklarını ifade özgürlüğü adı altıda yayın yapmak ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Dolayısıyla Leman Dergisi’nin yaptığı mizah değil, sadece terbiyesizliktir. Elbette yargının gerekli işlemleri yapacağına eminiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslam’a ve milletimizin değerlerine bilinçli bir şekilde saldıran bu çürümüş anlayışa asla müsamaha göstermeyecektir. Toplum olarak hükümetin de bu paçavra dergisine karşı yasal düzenleme yapmasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA