Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

Değişiklik doğrultusunda, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı tablosu güncellendi.

Değeri 20 milyon liranın üzerindeki sıfır konutların ise yüzde 50’si ila 60’ı arasında kredi kullanabilecek.

İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN DE AZAMİ ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Karar ile, ikinci el konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları da yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, değeri 1 milyon lira ve altında olan ikinci el konutlar için, bu bedelin yüzde 90’ı kadar kredi kullanılabilecek. Söz konusu oran, değeri 1 milyon lira ile 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlar için ise yüzde 60 ila 70 arasında olacak.

Değeri 2 milyon lira ile 5 milyon lira arasında değişen ikinci el konutlar için tüketiciler bu bedelin azami yüzde 50-60’ı kadar kredi alabilecek.