Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlenen eğitim toplantısında İmralı Adası'na yapılacak ziyaret ve terörle mücadele konularında görüşlerini paylaştı. Destici, PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak görmediklerini vurgulayarak, 'Terörle, terörist başıyla müzakere edilerek sorun çözülmez. Geçmişte denendi, faturayı devlet ve bölge halkı ödedi' ifadelerini kullandı.

Destici, muhatap alınması gerekenin terör örgütü değil, tarih boyunca devletin yanında durmuş aileler olduğunu belirterek, 'Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır' dedi.

İmralı heyeti kararına ilişkin de konuşan Destici, 'Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Konunun başından beri söylediklerimizde bir değişiklik yok. Terör örgütünün işlediği suçlar yok sayılamaz. Herkes hukuk önünde bedelini ödemelidir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Destici, partisine katılan yeni üyelere rozet taktı.

Kaynak : PERRE