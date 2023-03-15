Savunma sanayide yerli ve milli kuruluş BaykarTech, depremzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bağış kampanyası başlattı.



BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için 10 bin tablet bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacağını belirten Bayraktar, tüm kurum ve kuruluşları Gençlere Tablet Kampanyası'na destek olmaya davet etti.

https://twitter.com/Selcuk/status/1635888831491604480